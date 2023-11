Mancha Negra no treino para incentivar e exigir

Cerca de duas dezenas de adeptos da Académica, muitos deles ligados à claque Mancha Negra, estiveram esta quarta-feira no treino da equipa, para incentivar os jogadores, mas também para exigir que o futuro traga resultados positivos, algo que a equipa não conseguiu nos últimos três jogos disputados.

Depois de assistirem ao treino, o grupo falou com os jogadores, incentivando-os para as ‘batalhas’ que se avizinham. Ao Record, um dos elementos presentes na Academia Briosa XXI afirmou que a conversa correu "com cordialidade e respeito", tendo-se seguido nova conversa, agora apenas com o treinador Tiago Moutinho e com o diretor desportivo David Caiado. Nesta fase, os adeptos pediram explicações para o mau momento da equipa, tendo ouvido as explicações e dado, também, o seu ponto de vista para as recentes derrotas.

Os elementos da claque Mancha Negra saíram com a ideia reforçada de que é absolutamente vital para a Académica um triunfo no jogo frente ao 1.º Dezembro, que se disputa no próximo domingo, em Ponte de Sor. Para esta deslocação, e tal como tem sido habitual, a claque tem inscrições abertas para que os adeptos possam apoiar a equipa.