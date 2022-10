Mancha Negra reage às críticas do presidente da Académica: «Vamos lutar pela promessa que nos fizeram»

A Mancha Negra reagiu, esta segunda-feira, ao que diz terem sido "infelizes declarações" por parte do presidente da Académica, Miguel Ribeiro, após a goleada (1-4) sofrida na receção ao Caldas, que demonstrou confiança no treinador Miguel Valença e criticou os adeptos "Não vamos entrar em crispações e não nos revemos em que a Académica seja retratada em praça pública", começou por esclarecer a direção da claque da Briosa, em comunicado emitido nas redes sociais. "Continuaremos sim a fazer o nosso trabalho de apoio, é esse o nosso foco, ao longo da nossa história, é nossa forma de estar durante os jogos", acrescenta a nota.A Mancha Negra garante que vai continuar a constestar sempre que tiver de fazê-lo, mas sem deixar de apoiar a equipa: "Contestação houve e terá de haver sempre que o rumo para o nosso símbolo não seja o mais correto. (...) Estamos no momento mais negro da nossa história, não vamos, nem queremos desviar atenções, em malabarismos do uso da comunicação social, vamos sim arregaçar as mangas e lutar pela promessa que nos fizeram, de pelo menos alcançar a manutenção."Recorde-se que, após seis jornadas, a Académica está no 12.º e último lugar da Série B da Liga 3. Os estudantes foram também eliminados da Taça de Portugal na 2.ª eliminatória, após perderem em casa contra o Tondela nos penáltis.