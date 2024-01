Miguel Galeano assina contrato de formação com a Académica

Miguel Galeano, o jovem que se estreou com apenas 16 anos na equipa principal da Académica, no encontro com a Sp. Covilhã, assinou contrato de formação com o emblema de Coimbra. Depois de se ter destacado na equipa de juvenis da Briosa - marcou 14 golos em 19 jogos -, Galeano foi chamado por Tiago Moutinho à equipa principal e o técnico da Académica não teve problemas em lançar o avançado para dentro do terreno de jogo, no encontro disputado no terreno do conjunto serrano.Esta foi a primeira prova de confiança dos responsáveis da Académica no jovem, à qual se seguiu a assinatura de contrato de formação pela Briosa. Nesta época, Galeano vai continuar a ajudar a equipa de juvenis da Briosa, ainda que possa voltar a ser chamado à equipa principal, mas na próxima temporada tem um lugar reservado na pré-época dos Estudantes. A ideia é que continue a ganhar um maior protagonismo na formação de Coimbra, que irá continuar a aposta nos jovens.