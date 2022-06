Miguel Ribeiro é candidato à presidência da Académica

Miguel Ribeiro será candidato às eleições da Académica, agendadas para dia 4 de junho. O jurista, de 51 anos, entregou a lista pouco depois das 19 horas desta sexta-feira, uma hora antes do final do prazo estabelecido para o efeito. Em declarações exclusivas a Record, Miguel Ribeiro afirmou que o “sentimento de uma grande responsabilidade e espírito de missão”. Como objetivo principal, o candidato à direção academista, que liderará a Lista C, quer “uma Académica com futuro” e para isso “há que unir os sócios e a cidade em torno do nosso projeto”.



Nesta lista, António Preto é candidato ao Conselho Fiscal, Fernando Alves concorre à Assembleia-Geral, e Luís Neves, como número 1 ao Conselho Académico.