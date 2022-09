Miguel Ribeiro e o Académica-Sporting B à porta fechada: «Para mim é uma dupla penalização»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jogo de domingo, entre a Académica e o Sporting B, da 4.ª jornada da Liga 3, vai acontecer à porta fechada. Esta é a decisão do Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), na sequência de desacatos que aconteceram num particular entra a Académica e o Benfica, disputado em 2019.

Miguel Ribeiro, presidente dos estudantes, confirmou ontem, em conferência de imprensa, que foi aconselhado pela sua equipa de juristas a não recorrer desta decisão, facto que não impede, porém, que esteja em desacordo com este desfecho, até porque a Académica já cumpriu, no início da temporada passada, um jogo de castigo pelos mesmos motivos.

"Segundo os juristas que contactámos, não podemos fazer nada. Para mim, é uma dupla penalização, mas na situação em que estamos em termos financeiros não podemos arriscar recorrendo e depois, como no passado já aconteceu, termos de pagar ainda mais em custos do processo", sublinhou o líder dos estudantes, certo de que conta com adeptos que não mereciam esta condenação.

"Pelo que tenho visto, a Académica tem adeptos que são, para nós, um orgulho e que não estão refletidos nesta decisão. Eles apoiam-nos do início ao fim e enchem-nos de orgulho. Estamos aqui para contribuir para um futebol puro e não de violência", atirou.

Fan Zone para os adeptos

Sem poder contar com os adeptos no estádio, a direção academista resolveu criar uma Fan Zone, na Academia, para que a equipa não fique sem apoio. "O acesso é gratuito. Teremos um ecrã gigante, com uma zona de bebidas e comidas. Gostaríamos que os adeptos chegassem às 15 horas, uma vez que a equipa sairá para o Estádio às 15h30 e dessa forma podiam sentir o apoio dos adeptos", frisou.