E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Miguel Ribeiro é o novo presidente da Académica. O jurista, de 51 anos, candidato da Lista C, foi eleito com 56% dos votos dos 1.115 sócios da Briosa que votaram presencialmente. Destronou assim Pedro Roxo (Lista D), que liderava os destinos do clube de Coimbra desde 2017 e obteve 41% das preferências.





A lista C venceu também a mesa da Assembleia-Geral, o Conselho Fiscal e o Conselho Académico, fazendo o pleno nestas eleições.

Além destes votos presenciais, terão ainda de ser contabilizados os votos por correspondência, o que deve fazer com que sejam cerca de 1200 aqueles que participaram nestas eleições. Sò depois disso serão divulgados os resultados oficiais.