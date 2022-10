Miguel Ribeiro: «O culpado aqui sou eu»

No final da derrota da Académica frente ao Caldas, por 4-1, o presidente dos estudantes Miguel Ribeiro foi a sala de conferência de imprensa para demonstrar apoio à equipa técnica e para pedir que os adeptos apoiem a equipa. Entre várias frases fortes, nas quais criticou a claque Mancha Negra pela reação logo após o final do jogo, disse ainda que está preparado para deixar de ser presidente caso os sócios assim o entendam."Estou confiante nas ideias desta direção. Queremos estabilizar a Académica. Hoje jogámos contra uma equipa que tem o mesmo treinador há 7 anos. Os jogadores da Académica aplicam-se do primeiro ao último minuto e este treinador trabalha sempre para estarmos no trilho das vitórias. Não será ao primeiro revés que vamos alterar tudo", começou por afirmar Miguel Ribeiro, antes de referir ser ele o rosto do momento negativo da equipa. "A Académica está no pior momento da sua vida e corre riscos enormes. O culpado aqui sou eu. Não são os jogadores nem a equipa técnica. Se alguém achar que não sou a pessoa ideal para estar aqui, então que promovam uma assembleia-geral e retirem-me de presidente. O problema da Académica são as guerras que existem", atirou.Para Miguel Ribeiro, a postura dos adeptos da Académica, especialmente os ligados à claque Mancha Negra, mudou nos últimos tempos. "Nos últimos seis anos, não vi a Mancha Negra a assobiar os jogadores. Descemos de divisão, criámos uma dívida abismal. Estava tudo bem e agora, em 3 meses, está tudo mal?", questionou o presidente, pedindo "paciência" e apoio para a equipa. "Temos uma equipa nova, com um orçamento mínimo. Ao assobiarem a equipa e a tratarem mal a direção não vamos a lado nenhum", frisou, deixando, ainda, uma garantia. "Ainda vamos construir uma equipa que orgulhe os adeptos".Com a derrota frente ao Caldas, a Académica segue no último lugar da tabela classificativa, com apenas 3 pontos. Recorde-se que os estudantes iniciaram a competição com menos um ponto, por decisão do Conselho de Disciplina da FPF.