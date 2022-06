Miguel Ribeiro: «Saio daqui mais preocupado»

Ainda antes de tomar posse, cerimónia que ficou esta quarta-feira marcada para o próximo dia 15, Miguel Ribeiro, que venceu as eleições do passado sábado, encontrou-se com Pedro Roxo, presidente cessante, para ficar a conhecer o real estado da situação da Académica. No final do encontro, realizado no Estádio Cidade de Coimbra, o próximo líder dos estudantes mostrou-se preocupado com o futuro, afirmando, porém, que terá que encontrar soluções para resolver os problemas mais urgentes, como é o caso da inscrição da equipa na Liga 3.

"Quero referir a elevação com que aconteceu a reunião. Foi produtiva, com a presença de pessoas que estão interessadas em colaborar na resolução da situação", começou por afirmar o jurista, de 51 anos, antes de olhar para o lado negro da reunião. "Se eu já estava preocupado, estou agora mais. Há situações que nos estão a preocupar, urgentes para resolver, que pensávamos que a esta data já poderiam estar eventualmente mais adiantadas. Ainda assim, estou convicto que as vamos resolver. Estou confiante, mas vai ser um trabalho feito em contrarrelógio. Não pode haver interesses pessoais, o interesse é da Académica. Temos que estar todos presentes, conscientes de que o momento é mau, para todos os academistas. Temos que estar todos unidos, para que a Académica não caia numa situação que será péssima", sublinhou. Questionado por Record se continua a ter condições para inscrever a equipa na Liga 3, Miguel Ribeiro foi perentório: "se prometi que isso ia acontecer, então terei de o fazer. Vamos resolver a situação", garantiu.

Outro dos temas quentes do momento da Académica tem a ver com o contrato estabelecido ainda pela direção de Pedro Roxo com a empresa Athlon, potenciais investidores de uma futura SAD. Miguel Ribeiro acredita que "a Académica não estará vinculada a esse contrato, uma vez que era apenas obrigatório solicitar a Assembleia-Geral, o que já foi feito". Ainda assim, o futuro presidente lembra que "a porta não será fechada a ninguém".