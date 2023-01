Miguel Ribeiro: «Sem plano de recuperação a Académica não tem futuro»

Depois de ter entregue, no Juízo de Comércio do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, o plano de recuperação, no âmbito do pedido de insolvência da SDUQ, a direção da Académica explicou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, os traços gerais de documento.Juntamente com o advogado do clube Luís Filipe Pirré, e os vice-presidentes Rui Sá Frias e Gonçalo Cabral, o presidente Miguel Ribeiro sublinhou que a Académica, "sem o plano de recuperação, não tem futuro". Com uma dívida da SDUQ a rondar os 13 milhões de euros – que já inclui a dívida ao Organismo Autónomo de Futebol -, o plano prevê o pagamento de 12 mensalidades de cerca de 22 mil euros e de 138 mensalidades de cerca de 29 mil euros. O documento apresentado aos credores não prevê qualquer corte no valor devido ao estado e aos trabalhadores, mas o mesmo não se passa com o valor devido a fornecedores, bancos e financiamentos particulares, para os quais está definido um corte de 80 por cento.Segundo a expetativa dos dirigentes da Briosa, o plano poderá ser homologado no próximo mês de maio, sendo que os credores deverão ser chamados a pronunciar-se sobre a aprovação ou não na primeira quinzena de março.Questionado porsobre se a Académica tem condições para, na Liga 3, cumprir este plano, Miguel Ribeiro lembrou que "o objetivo é que a Académica consiga, o mais rapidamente possível, a subida de divisão", que levaria a "suavizar este esforço". Triste pela situação da Académica, Miguel Ribeiro diz que o principal objetivo, quando chegou à Académica, "era arrumar a casa e fazer com que quem vier a seguir encontre uma Académica melhor do que aquela que existe neste momento", sublinhou.