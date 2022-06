Miguel Ribeiro toma posse esta terça-feira

Depois de ter vencido as eleições realizadas no sábado, com uma percentagem de votos próxima dos 57 por cento, Miguel Ribeiro vai tomar posse esta terça-feira, às 19 horas. O novo presidente dos estudantes, jurista de 51 anos, ganhou em toda a linha, tendo destronado Pedro Roxo, que liderava a Briosa desde 2017, mas conquistou também o Conselho Fiscal, a Mesa da Assembleia-Geral e o Conselho Académico.A cerimónia está marcada para o auditório do Estádio Cidade de Coimbra e é aberta a todos os sócios da Instituição.