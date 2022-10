Miguel Valença: «Adeptos têm direito à contestação»

A derrota no passado fim-de-semana, diante do Caldas (1-4), deixou marcas que vão além do resultado final. O descontentamento que veio das bancadas, com assobios à exibição e ao momento atual da formação academista, levou o presidente Miguel Ribeiro a criticar a postura dos adeptos, nomeadamente os afetos à claque Mancha Negra.Na antevisão do jogo deste sábado, frente ao Moncarapachense, o treinador Miguel Valença explicou o sentimento do grupo relativamente a este caso. "Naquele momento, era mais a frustração com o resultado a falar do que outra coisa. Agradeci ao presidente as palavras em relação à confiança, porque o grupo precisava de uma palavra. Penso que as palavras em relação ao processo têm a ver com a falta de maturidade da nossa equipa e com a possibilidade de nos abalar, ainda que nós não achemos isso. A emoção do adepto é igual à nossa, só que eles não estão por dentro do processo", sublinhou o técnico, afirmando, também, que "os adeptos têm o direito à contestação" e que o grupo tem de "acatar da melhor maneira".Valença admitiu ainda que esta não foi uma semana fácil e que é preciso "estagnar algumas coisas" para que a equipa possa conquistar pontos que, de alguma forma, legitimem o processo. Para o jogo no Algarve, o técnico olha com otimismo, ainda que preveja dificuldades. "Vai ser difícil e teremos que estar no nosso melhor nível. Será importante ganharmos as primeiras e as segundas bolas e sermos agressivos com e sem bola, para podermos atingir o nosso objetivo", frisou.O jogo com o Caldas marcou a estreia do jovem Francisco Lopes no lado esquerdo da defesa. O técnico academista voltou a abordar esta opção, em detrimento do experiente Nivaldo, deixando a garantia que o lugar vai continuar a ser do jogador da formação academista. "Ele vai voltar a ser titular, para que possa dar continuidade ao que fez. O Nivaldo tem a minha confiança. Está a passar por um momento que não é o melhor e decidi resguardá-lo, até porque sei que vou precisar muito dele e que ele ainda será muito importante", atirou Valença.Recorde-se que este jogo coloca frente-a-frente os últimos dois classificados da série B da Liga 3, com apenas três pontos conquistados.