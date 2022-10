Miguel Valença: «Este jogo será para os adeptos» 

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A Académica chegou à Ilha Terceira onde sábado, às 15 horas (horário de Portugal Continental) defronta o Fontinhas, em jogo da 5.ª jornada da Liga 3. De Coimbra viajaram várias dezenas de adeptos para apoiar a Académica e Miguel Valença, técnico dos estudantes, promete compensar a dedicação dos adeptos com empenho máximo dentro de campo.

“Sabemos as dificuldades que os adeptos passam para estar neste jogo. Eles querem os três pontos e nós também vamos querer. Este jogo será para os adeptos, porque sabemos as dificuldades que existem para estar presentes num jogo com esta deslocação. É um jogo extremamente difícil e temos que estar ao nosso melhor nível para ultrapassar este obstáculo”, sublinhou, deixando também elogios ao adversário. “É uma equipa que se reforçou muito bem. Aguerrida, combativa e que faz das suas fraquezas a sua força. Queremos dar continuidade ao nosso crescimento e conquistar os três pontos, que é esse o nosso objetivo”, defendeu.





Para este encontro, Valença não pode contar com Pedro Prazeres, jogador expulso no jogo frente ao Sporting B.