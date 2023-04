Moutinho confirma negociações para renovar com a Académica

Na antevisão da deslocação ao terreno do Caldas, o técnico Tiago Moutinho abordou a possível renovação de contrato com os estudantes.

"Gosto muito de aqui estar. É verdade que estamos a conversar, a debater ideias, e em breve vamos decidir essa situação", confirmou o treinador, que na última jornada garantiu a permanência da Briosa na Liga 3.

Sobre o duelo com a Caldas, o técnico acredita que "será um jogo aberto, com muitas ocasiões de golo e que pode ser decidido em detalhes". Para Moutinho, e apesar do objetivo para a temporada estar alcançado, os jogadores não podem tirar o pé do acelerador. "A exigência é diária. Os jogadores estão cientes de que temos duas finais", frisou o treinador, garantindo que "estarão em campo os jogadores que estão preparados para o jogo".

O jogo com o Caldas realiza-se este sábado, a partir das 19 horas.