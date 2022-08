Pepo: «As condições que temos são incríveis»

Pepo está entusiasmado com a época que agora começou. O médio de 28 anos, que no último defeso trocou o Alverca pela Académica, sente que tem tudo para triunfar em Coimbra. "Estou muito satisfeito. Temos tudo o que precisamos. Já estive em outros clubes e é difícil encontrar um clube estável. As condições que temos são incríveis e não há nada a apontar. Por isso, devemos isso ao clube e à cidade, que estão a fazer de tudo para que a Académica volte para outros patamares", sublinhou.Sobre o jogo deste sábado, frente ao Amora, Pepo acredita que a ansiedade que a equipa sentiu no Restelo, no jogo inaugural – derrota por 2-0 – já não condicionará a estratégia para este jogo. "Sabemos que o Amora, tal como todas as equipas deste competição, é um adversário difícil, com muita qualidade, mas estamos focados no que temos que fazer e que não conseguimos contra o Belenenses. Vamos abordar o jogo com mais tranquilidade e vamos dar uma boa resposta", prometeu.