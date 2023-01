Rodrigo Guedes: «A nossa confiança aumentou»

A Académica distribuiu esta quinta-feira cerca de 2500 bilhetes em escolas, centros de estudos e instituições de ação social. Desmond, Di Cardoso, Martim Remédios, Bernardo Santos e Rodrigo Guedes fizeram as delícias das crianças, que não quiseram perder a oportunidade para tirar uma fotografia e receber um ingresso para o jogo de domingo, frente ao Fontinhas (11 horas).No final da visita à Escola Poeta Manuel Silva Gaio, Guedes foi o porta-voz do grupo de jogadores, abordando a importância desta iniciativa, mas também lançando o jogo frente à equipa açoriana. "Nota-se a felicidade das crianças ao receberem os bilhetes e para nós é importante o apoio deles", sublinhou, antes de abordar o jogo com a equipa da Ilha Terceira."Estamos unidos e confiantes. Vamos jogar contra uma equipa do ‘nosso campeonato’ e temos que conseguir impor o nosso jogo para ficarmos com os 3 pontos", frisou o médio, que não poderá disputar este encontro por ter completado na última jornada uma série de cartões amarelos. Ainda assim, o jogador, cedido pelo Rio Ave, não tem dúvidas sobre a subida de forma dos estudantes. "A nossa prioridade era sairmos do último lugar, algo que, felizmente, já conseguimos. Agora estamos cada vez mais perto de subir mais na classificação, porque a nossa confiança aumentou", defendeu.Convidado a abordar a importância dos reforços de inverno, Rodrigo Guedes afirmou que "os que já jogaram ajudaram muito e os que agora chegaram estão a integrar-se muito bem".Recorde-se que até agora, a Briosa contratou Perea (ex-Sp. Covilhã), Ibouka (ex-Mafra), Juary (ex- Racing Rioja, de Espanha), Latón (ex-Varzim), Ruca (ex-Beroe, da Bulgária) e Juan Nazarit (ex-Lusitânia dos Açores).