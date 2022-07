Rodrigo Guedes chegou... e até já jogou

Rodrigo Guedes foi a grande novidade da Académica no jogo de preparação que os estudantes fizeram frente ao Nacional. O médio, de 21 anos, fez parte do onze que o técnico Miguel Valença definiu para a 2.ª parte do encontro, que terminou com a vitória da equipa insular, por 1-0. Esta foi, portanto, a estreia do médio, ex-Rio Ave, com a camisola da Briosa, confirmando-se, desta forma, a notícia avançada por Record.

Miguel Valença escolheu, para este encontro, o seguinte onze titular: Hidalgo (guarda-redes), Bernardo Ferreira, Carlos, Diogo Costa e Nivaldo (defesas), Vasco Gomes, David Teles e Pepo (médios), João Pais, Isaac Boakye e Diogo Machado (avançados).