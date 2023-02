Tiago Melo e a receção ao Alverca: «Vamos à procura dos três pontos»

Otimismo e ambição. Estes são os ingredientes do discurso de Tiago Melo, defesa-direito que no mercado de inverno reforçou a Académica. O jogador, de 26 anos, fez a antevisão do jogo com o Alverca – sábado, às 19 horas -, encontro que, diz, é de grande importância para a Briosa."A equipa está confiante e muito focada. Vamos continuar a dar o nosso melhor para ficarmos com os três pontos em Coimbra. Temos três jogos muito importantes. Vamos encarar esta fase jogo a jogo", começou por afirmar, elogiando, depois, o adversário de sábado. "É uma equipa muito forte, com grandes jogadores e de muita qualidade. Têm, talvez, dos maiores orçamentos da prova, mas nós também temos as nossas armas e com respeito pelo adversário vamos à procura dos três pontos", sublinhou.Depois de ter começado a temporada no V. Setúbal, Tiago Melo mudou-se para Coimbra no final de janeiro e não podia estar mais satisfeito pela forma como foi recebido. "A adaptação está a ser muito fácil. Todos me acolheram muito bem e deram-me as condições necessárias para estar feliz aqui", atirou.