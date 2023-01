Tiago Melo reforça a Académica

Tiago Melo é reforço da Académica. O lateral-direito, de 26 anos, é a surpresa no fecho de mercado, depois do clube também ter assegurado, nos últimos dias, a contratação do defesa esquerdo Ruca (ex-Beroe, da Bulgária) e do médio Latón (ex-Varzim).Formado na Oliveirense, Tiago Melo chega a Coimbra depois de ter disputado, esta temporada, 16 jogos pelo V. Setúbal, clube com quem rescindiu contrato para poder representar os estudantes. Para além dos sadinos, Melo vestiu também as camisolas de Estarreja, Fátima, Estoril, Anadia e E. Amadora.Em sentido contrário, Juan Nazarit já não será reforço da Briosa. O avançado, de 19 anos, trabalhou nos últimos dias com o plantel academista e tinha, segundo apurámos, tudo certo para assinar, mas nos últimos dias um problema familiar fê-lo regressar à Colômbia, de onde é natural. Por outro lado, o clube anunciou hoje a rescisão com Nivaldo e Xavi Venâncio, jogadores que nos últimos meses perderam espaço na equipa de Zé Nando.