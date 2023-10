Tiago Moutinho antevê duelo com o Atlético: «Vamos para ganhar»

Na antevisão do encontro deste domingo, diante do Atlético, o treinador da Briosa, Tiago Moutinho defendeu que a Académica está preparada para reagir à "fase menos boa", após as derrotas com Sp. Covilhã (0-2) e Amarante (0-1)."Estes são os jogos que gostamos de jogar. Sentimo-nos bem, com grande motivação e vamos para ganhar. Queremos recuperar a desvantagem de 3 pontos que temos para o nosso adversário", começou por afirmar Moutinho, antes de olhar para os resultados do passado recente. "Todos passam por estas fases. Factualmente, é o pior período desde que aqui estou, mas não senti o grupo menos motivado, nem desconfiado. Pelo contrário, senti confiança de todos. Em condições normais, vamos regressar às vitórias rapidamente. Quando se ganha, nem tudo está bem, assim como quando se perde, nem tudo está mal", apontou.Elogiando o Atlético, "uma equipa que está bem, apesar de ter sido eliminada da Taça de Portugal, que faz muitos golos, com uma atitude ofensiva, e que tem jogadores experientes e muito solidários", o técnico dos estudantes lembrou que a sua equipa "depende se si própria para terminar a primeira volta num dos quatro primeiros lugares", aqueles que dão acesso à fase de subida.Para este jogo, o treinador não pode contar com Diogo Amaro, castigado, e com André Salvador, lesionado.