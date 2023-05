Tiago Moutinho com acordo para renovar com a Académica

A Académica está muito perto de garantir a continuidade de Tiago Moutinho. Ao que Record apurou, a direção academista, presidida por Miguel Ribeiro, e o técnico, de 42 anos, já têm acordo para a renovação, faltando apenas assinar contrato, algo que pode acontecer nos próximos dias.

Recorde-se que Tiago Moutinho chegou a Coimbra no início de março, com a difícil missão de salvar a Académica da descida ao Campeonato de Portugal. Depois de 8 jogos, pode-se dizer que a missão foi cumprida com enorme sucesso, uma vez que a Briosa terminou o grupo de manutenção no primeiro lugar.

Ligação com os adeptos

A par com o sucesso dentro de campo, Tiago Moutinho criou uma forte ligação com os adeptos. Após as primeiras vitórias e a concretização do grande objetivo da época, o apoio ao técnico foi tão forte que foi criada, inclusive, uma música por parte de alguns adeptos para que o Moutinho ficasse em Coimbra, algo que agora está prestes a confirmar-se.