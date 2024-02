Tiago Moutinho: «Dou algum favoritismo ao Felgueiras»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois do empate na estreia da fase de subida, diante do Sp. Covilhã (0-0), Tiago Moutinho quer uma equipa apostada em vencer o próximo jogo, mesmo sabendo que serão muitas as dificuldades que os estudantes vão encontrar em Felgueiras.

"Acredito que será um jogo interessante, entre duas equipas que jogam bem e que gostam de ter bola. Será um jogo aberto, com as duas formações a tentarem impor o seu jogo", analisou o treinador da Académica, que atribui "algum favoritismo ao nosso adversário", ainda que mantenha o otimismo: "Nós vamos com o espírito que temos nos treinos. Estamos preparados", defendeu.

Para este encontro, Moutinho tem todo o plantel disponível, lote que inclui o central Aloísio, que regressa após ter cumprido um jogo de castigo.