Tiago Moutinho: «Fizemos tudo para vencer»

O empate diante do Sp. Covilhã, a zero, não deixou satisfeito o treinador da Académica, Tiago Moutinho. "O resultado é injusto. Fizemos tudo para vencer, com muitas oportunidades criadas. Com esta atitude, vamos ganhar muitos jogos", sublinhou o técnico, de 43 anos, elogiando, também, a solidez defensiva do adversário. "É uma equipa que baixa muito, tirando-nos espaço por dentro. Defende bem e com muita intensidade. Às vezes até perto da agressividade", frisou.

A finalizar, Moutinho agradeceu a presença dos muitos adeptos da Briosa no jogo. "Estou muito contente com a presença e o apoio deles. Estamos tristes com o resultado, porque temos mentalidade vencedora, mas não posso apontar nada aos meus jogadores. Faltou o golo e estou certo que vai aparecer", atirou.