Tiago Moutinho renova com a Académica

"Sim, eu fico". Foi com esta frase, em resposta ao já conhecido cântico dos adeptos da Briosa que pediam a continuidade do técnico, que Tiago Moutinho anunciou, através de um vídeo nas redes sociais da Académica, que vai continuar no comando técnico dos estudantes. Tal como Record avançou na semana passada, o acordo estava iminente e confirmou-se nos últimos dias. Agora, é tempo de tomar decisões, e as primeiras serão, por certo, relacionadas com a não continuidade de alguns dos jogadores do plantel da temporada anterior.