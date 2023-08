Tiago Moutinho: «Sabemos onde temos que melhorar»

A estreia na nova temporada não correu como Tiago Moutinho pretendia. O empate, frente ao 1.º Dezembro, soube a pouco, e, por isso, o objetivo passa agora por conquistar a vitória no jogo deste sábado, no terreno do Alverca."Já limpámos o jogo com o 1.º Dezembro. Identificámos o que não fizemos bem e sabemos onde temos que melhorar", sublinhou o técnico da Académica, que espera um "jogo diferente" daquele que aconteceu na passada terça-feira. "Será diferente. O Alverca não vai defender em bloco baixo, mas sim pressionar-nos logo na nossa saída de bola. Eles quererão dominar o jogo, mas nós também. Queremos por em prática os nossos princípios de jogo, esperando um jogo bem disputado, com duas equipas que vão querer vencer o jogo, o que não aconteceu no último", atirou.Para Moutinho, o Alverca é "uma equipa com bons valores individuais e bem organizada", mas "também tem debilidades" que devem ser exploradas pelos estudantes. E para que a Briosa tenha um forte apoio neste jogo, o treinador chama os adeptos. "No último jogo, e mesmo sem o resultado que pretendíamos, tivemos muito apoio. Está na hora da primeira vitória da época para todos e sinto que está perto", frisou.