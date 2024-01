Tiago Moutinho: «Se mudássemos todo o onze estaríamos bem no jogo»

Com a presença garantida na fase de subida de divisão, a Académica tem agora um novo objetivo por cumprir: manter a liderança da série B da Liga 3. Este é o desejo lançado pelo treinador Tiago Moutinho, na antevisão do jogo com o Sp. Covilhã, marcado para este domingo."Será um jogo muito intenso, com uma carga emocional grande, principalmente para o nosso adversário, que ainda luta por ficar nos quatro primeiros. Da nossa parte, queremos vencer e ter a certeza que continuamos no 1.º lugar", sublinhou o técnico, de 43 anos, admitindo mudanças no onze titular. "Há jogadores que vão ter minutos, porque merecem jogar. As rotinas estão criadas e todos os jogadores estão preparados. Mesmo que mudássemos todo o onze, estaríamos bem no jogo", defendeu o técnico, que neste encontro não pode contar com os suspensos David Teles e Perea, nem tão pouco com o central Diogo Costa, entregue ao departamento médico.Depois de perder D’avilla, médio que estava em Coimbra por empréstimo do U. Leiria e que regressou à cidade do Lis, Tiago Moutinho diz não estar preparado para mais saídas. "Não estou preparado nem quero perder mais nenhum jogador. Pela situação do D’avilla, sabíamos que podia acontecer. Sabemos também que é normal que existam clubes interessados nos nossos jogadores. Basta verem os nossos jogos e o trabalho que fizemos até aqui", sublinhou o treinador, admitindo, porém, que "a Académica está atenta ao mercado" e que se houve saídas também "é natural que cheguem mais jogadores" nas próximas semanas.