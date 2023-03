Tiago Moutinho: «Venho para ajudar a melhorar»

Tiago Moutinho está confiante para a sua estreia enquanto treinador da Académica. O técnico, de 42 anos, fez a antevisão do jogo deste domingo, frente ao O. Hospital, duelo entre duas equipas vizinhas e que lutam ambas pela permanência na Liga 3."É um jogo com cariz emocional elevado. Sabemos o momento da Académica e apelo aos nossos adeptos que compareça. Precisamos do apoio de todos", sublinhou o treinador, que acredita que o jogo será intenso, essencialmente nos duelos individuais. Ainda assim, e apesar do pouco tempo de trabalho, Moutinho está otimista. "Estamos preparados e com grande vontade de vencer. Foi para isso que vim, para ajudar a melhorar a equipa e incutir uma mentalidade ainda mais vencedora", sublinhou.Lembrando que "o importante é vencer o próximo jogo", Moutinho diz que está bem ciente "da situação do clube", e que tudo pode mudar "com um discurso de motivação". Convidado a explicar porque aceitou este desafio, o técnico lembrou "a grandeza" da Briosa e o projeto que lhe foi apresentado. "Estou muito honrado por treinar este clube", atirou.