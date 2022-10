Valença: «Jogamos contra o Tondela e não contra o Tozé Marreco»

O jogo deste domingo, entre Académica e Tondela, para a 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, marca o regresso de Tozé Marreco a Coimbra, clube que representou enquanto jogador e treinador. Valença, técnico dos estudantes, assume uma relação de amizade com o técnico do Tondela, mas não quer que a sua equipa se desvie do grande foco: vencer e passar à próxima fase da prova."Tenho uma relação de amizade com o Tozé, que está a fazer um grande trabalho. Curiosamente ele começou no mesmo clube que eu comecei, mas o jogo não é contra o Tozé, mas contra o Tondela, assim como o Tondela não joga contra o Miguel Valença, mas sim contra a Académica", sublinhou.Sabendo, à partida, que o Tondela tem, no plano teórico, mais argumentos que a Académica, Valença assume que o jogo foi preparado de forma diferente. "Eles têm dos melhores onzes da 2.ª Liga e estão a fazer um campeonato muito bom. Não mudamos muito a nossa ideia, porque estamos num processo evolutivo e temos de trabalhar cada vez mais, mas vão haver algumas nuances táticas em termos estratégicos", frisou.Refira-se, a propósito, que Valença optou por convocar os 25 jogadores disponíveis para este jogo.