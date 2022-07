Vasco Paciência deixa Benfica para rumar à Académica

Vasco Paciência deverá ser o próximo reforço da Académica. O acordo está, ao que apurámos, iminente, devendo o contrato ser assinado até esta quinta-feira. Trata-se, portanto, de um ponto final na ligação do filho de Domingos Paciência ao Benfica, que fica, porém, com uma percentagem numa futura venda do avançado de 22 anos.Formado no FC Porto, Vasco Paciência passou também pelo Boavista, antes de se mudar para Lisboa. Pelos encarnados, o atacante fez, entre 2019 e 2021, 11 jogos pelos juniores e 17 pela equipa de sub-23, tendo sido emprestado, no ano passado, aos suíços do Grasshoppers. Agora, em Coimbra, Vasco Paciência pretenderá relançar a sua carreira, numa altura em que a Briosa se prepara para enfrentar a Liga 3.