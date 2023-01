Vasco Paciência: «Unidos vamos superar esta fase»

A Académica recebeu, esta quinta-feira, um verdadeiro ‘banho’ de apoio dos mais novos, com a visita à Escola Básica Rainha Santa Isabel. Acompanhados pelo Fintas, a mascote da Briosa, Vasco Paciência, Rodrigo Guedes, Juary, Perea e Ibouka distribuíram fotografias, sorrisos, mas também cerca de 600 bilhetes para o jogo com o U. Leiria, agendado para este domingo, às 19 horas.No final, o avançado Vasco Paciência mostrou-se satisfeito com a iniciativa. "É sempre importante saber que as pessoas, principalmente as crianças, gostam da Académica. Muitos deles sabiam que vimos de uma vitória, o que é sinal de que se importam com o principal clube da cidade. Sentimo-nos melhor, sentimo-nos mais confiantes e vamos para o jogo com um espírito bastante positivo", sublinhou o jogador, de 22 anos, lançando, depois, a partida com a formação leiriense. "Trata-se do líder da série. Sabemos que será um jogo complicado, diante de uma equipa que gosta de ter bola e que tem jogadores com muita qualidade. Nós estamos preparados e vamos tentar fazer o melhor para conseguirmos os 3 pontos", frisou.Segundo Paciência, o mais importante nesta altura é o plantel estar unido. "Se tiver de abdicar do ‘eu’ para o ‘nós’, serei mais um para isso. Se estivermos todos unidos, vamos superar esta fase negativa", atirou, antes de mostrar-se "muito contente" por defender a camisola que já faz parte da família Paciência. "Atrás da Académica, em pequenino, já está escrito Paciência. Já passaram três pelo clube e nunca se sabe se podem passar muitos mais", referiu Vasco, em alusão às passagens por Coimbra do pai, Domingos Paciência, enquanto treinador, e do irmão, Gonçalo Paciência. "Espero continuar e fazer este clube crescer, melhorar e conseguir os seus objetivos", frisou.