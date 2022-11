Zé Nando: «Esta é a minha missão»

A poucas horas do jogo com o V. Setúbal, agendado para sábado, às 15 horas, Zé Nando abordou a receção aos sadinos, naquela que foi a sua primeira conferência de imprensa, após a saída de Miguel Valença.Assumindo sentir "saudades" de voltar a treinar, ele que estava desde o início da temporada como diretor desportivo dos estudantes, o treinador, de 54 anos, diz que o sentimento pela Académica é grande. "Vim para Coimbra em 1995 e tive sucesso como jogador e treinador. Tive grandes mestres, como André Villas-Boas, Manuel Machado e Domingos Paciência. Subi em 1996/1997, depois de um interregno de 10 anos. Mas não é só pelos êxitos, é pelas minhas vivências. Se a Académica me chamar para roupeiro eu venho. Se me chamar para os órgãos sociais eu venho. Esta é a minha missão", frisou, partindo, depois, para a análise do adversário deste sábado. "O V. Setúbal é uma equipa muito experiente, que está em ascensão. Sabe o que faz em campo e tem jogadores que conhecem o jogo, mas também tem pontos fracos e nós vamos tentar explorá-los", defendeu.Sobre a equipa academista, Zé Nando assume que o momento não é positivo e que é necessário trabalhar a parte mental dos jogadores. "Estamos num processo de mudança. A equipa estava desgastada, mentalmente para baixo. O grupo de trabalho está a reagir, o que me dá alguma garantia. Não estão na máxima força mental. Encontrei-os um pouco em baixo, mas estão a reagir. Quando não há reação é que nos preocupa, mas eles estão a reagir muito bem e é isso que se pretende", assumiu.Para este encontro, o técnico não vai poder contar com Marco Grilo e Pedro Prazeres, ambos lesionados.