Zé Nando: «Moncarapachense está mais competente e agressivo»

Difícil e importantíssimo. É desta forma que Zé Nando, técnico dos estudantes, aborda o jogo deste sábado, frente ao Moncarapachense, equipa que, tal como a Académica, luta pela manutenção na Liga 3."Trata-se de um adversário direto e queremos voltar às vitórias porque são os pontos que nos permitem galgar na tabela e, assim, lutarmos pela manutenção", sublinhou o treinador, elogiando, de seguida, a formação algarvia. "Se fizerem o trabalho de casa, vão ver que o Moncarapachense joga melhor em fora do que em casa. Não é o mesmo da primeira volta, está mais competente e agressivo", frisou.Por esta análise, Zé Nando não acredita em favoritismo dos estudantes. "Sabemos que é um jogo importantíssimo, mas é 50-50", defendeu, mostrando-se preocupado "pela forma como têm dado cartões aos jogadores da Académica".Questionado porsobre se assinaria já um 7.º ou 8.º lugar, iniciando, por isso, a próxima fase à frente de duas equipas na luta pela permanência, Zé Nando preferiu colocar o foco no espírito das equipas. "Lugares favoráveis são o 5.º e o 6.º, mas o importante é como a equipa vai reagir na segunda fase", apontou. Para este jogo, Zé Nando não poderá contar com João Tiago, lesionado, e co Láton, expulso na última jornada.