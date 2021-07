Cape Town olha para Thabo Cele

O Cape Town, emblema sul-africano, está de olho em Thabo Cele, médio que termina contrato com o Cova da Piedade.





O médio, natural precisamente da África do Sul, pode assim rumar a casa, caso o clube, um dos maiores do país, decida avançar com uma proposta.Thabo Cele, refira-se, está ao serviço da seleção sub-23 do país, pelo que a definição do futuro ficará para depois.