Cova da Piedade 'atira-se' à FPF por não defender clubes fundadores nos litígios com as SAD

O Cova da Piedade ‘atirou-se’ esta quinta-feira à Federação Portuguesa de Futebol, acusando o organismo liderado por Fernando Gomes de não defender os clubes fundadores nos litígios com as SADs.





O clube da Margem Sul, recorde-se, mantém um diferendo com a SAD, que levou os investidores a deixarem, este ano, o concelho de Almada e a disputar os jogos da Liga 3 no Campo das Seixas, na Malveira.Segundo os piedenses, após tomarem conhecimento das intenções da SAD liderada por Kuong Chun Long, despromovida da Liga Sabseg por irregularidades na inscrição nesta época, foram feitas várias diligências junto da própria SAD e da FPF, onde foram "apresentadas as várias questões e preocupações dos sócios" que ficaram "inexplicavelmente sem qualquer resposta"."O silêncio absurdo e inqualificável por parte da FPF demonstra bem que os interesses do marketing e imagem pelas provas da sua responsabilidade se sobrepõe à defesa dos clubes fundadores, que lutam pelos seus direitos, pela sua subsistência com tantas demandas, promovidos por uma Federação surda e muda quando assim convém", criticam os piedenses numa nota de esclarecimento aos sócios.A própria Associação de Futebol de Setúbal tentou, segundo os piedenses, obter esclarecimentos junto do organismo federativo, mas o que obteve da parte da FPF "foi um silêncio absurdo sobre este assunto"."Permitam-nos uma questão pertinente: onde está a defesa do estatuto de clube fundador?", questiona a direção do clube, liderada por Paulo Veiga.Desta forma, o Cova da Piedade entende que, ao permitir à SAD deslocar-se para fora do Estádio Municipal José Martins Vieira e para outro distrito, a FPF abriu "um novo precedente" que legitima outras sociedades desportivas do país a fazerem o mesmo, deixando um "exemplo fictício"."Quando uma qualquer SAD em Trás-os-Montes decidir deixar de pagar as dívidas e os compromissos assinados com o clube fundador, onde utiliza as suas instalações e deseje fugir do mesmo, a passadeira está estendida, porque o importante é competir e se na próxima voltarem a deixar de cumprir com o novo clube que os acolheu, façam obras no estádio para ficar bonito na TV e mudem-se para o Algarve", exemplificou o Cova da Piedade.Por fim, os grenás queixam-se de ser "completamente marginalizados" pela FPF "quando as verbas proveniente da UEFA para o desenvolvimento do futebol jovem" são entregues diretamente à SAD, "segundo o parecer jurídico da FPF", ignorando o acordo assinado entre clube e SAD que estabelece que "as verbas devem ser entregues ao clube"."Esperemos que a FPF não assuma mais uma incongruência no que à certificação diz respeito, porque a SAD não tem escalões de futebol jovem, pois essa é do domínio do clube fundador. A menos que se permita que, num qualquer mercado ou feira, possam comprar equipas de formação de um qualquer clube, como se vai ouvindo nos corredores", insinua o clube.