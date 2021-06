Thabo Cele espera pelo fim dos Jogos Olímpicos para decidir futuro

Thabo Cele, jogador que esteve a representar o Cova da Piedade em 2020/21, internacional pela África do Sul, tem vários clubes interessados nos seus serviços. O médio de 24 anos realizou 32 partidas e somou três golos ao serviço dos piedenses na última época e agora vai defender a África do Sul, nos Jogos Olímpicos em Tóquio, no Japão.



"Ele tem vários clubes de 1ª e 2ª Liga interessados, mas não vamos decidir antes do final dos Jogos Olímpicos", revelou o agente Hélio Martins a Record.



O jogador chegou a Portugal através da KZN Academy em 2015/2016, tendo representado o Real, Benfica, e nas últimas três temporadas o Cova da Piedade, onde as boas exibições o catapultaram para a seleção da Africa do Sul.