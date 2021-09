Bruno China é o treinador do mês da Liga 3

Bruno China foi eleito o melhor treinador do mês de agosto da Liga 3, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol. O prémio que distingue a 'Equipa Técnica do Mês' foi entregue por Cândido Costa ao staff técnico encabeçado por China e que conta ainda com Pintassilgo, Jorge Gonçalves, Avelino Ferreira e João Ricardo Santos.





O antigo capitão do Leixões chegou este verão a Felgueiras e é líder da Zona Norte da Liga 3, com 7 pontos conquistados nas três jornadas já realizadas. Nas vitórias diante da Sanjoanense e Anadia e no empate com o São João de Ver, os durienses sofreram apenas um golo e também ostentam o rótulo de melhor defesa da prova, juntamente com o Amora, sendo que estes apenas realizaram um jogo.Com um arranque de campeonato quase perfeito, Bruno China foi, agora, galardoado pela FPF. O jovem treinador, que na última temporada salvou o Sp. Espinho da descida aos campeonatos distritais, partilhou esta distinção pelo grupo de trabalho que "tem tido um grande espírito de sacrifício, compromisso e uma enorme ambição", o que foi fundamental para recuperar o tempo perdido, visto que o Felgueiras manteve apenas quatro jogadores da temporada passada e foi das últimas equipas a começar os trabalhos da pré-temporada.A título de curiosidade, aos três jogos já referidos e realizados no mês de agosto, Bruno China somou ainda mais um triunfo, por 3-0, frente ao Câmara de Lobos, para a Taça de Portugal. Em suma, a equipa orientada pelo treinador, de 39 anos, soma quatro encontros oficiais, três vitórias, seis golos marcados e apenas um sofrido.