1.º Dezembro vai jogar no Alentejo... a 160 quilómetros de casa

O 1.º de Dezembro, clube de Sintra que milita na Liga 3, anunciou esta sexta-feira que vai disputar os jogos em casa no Estádio Municipal de Ponte de Sor. A distância entre as duas localidades é de 160 quilómetros.Vimos por este meio informar todos os sócios e simpatizantes do Clube, que na época desportiva 23/24, o campo escolhido para os jogos caseiros da nossa equipa principal será o Estádio Municipal de Ponte Sor. Após variadas tentativas de se procurar um campo com as condições exigidas para a Competição Liga 3, o Estádio Municipal de Ponte Sor foi a melhor solução encontrada. Juntos vamos fazer com que o nosso clube se sinta em casa em qualquer campo. Agradecemos desde já a disponibilidade e simpatia demonstrada pelos responsáveis da Câmara Municipal de Ponte Sor.