Mau tempo adia jogo do Canelas

O Canelas-UD Oliveirense, um dos jogos mais aguardados da jornada, não se realizou. O mau tempo, com a chuva forte que caiu em Vila Nova de Gaia, impediu a marcação das linhas no relvado e o jogo acabou mesmo por ser adiado. Assim, a partida vai disputar-se hoje, a partir das 15 horas. Depois dos resultados de ontem, com o Felgueiras a empatar em casa, o Canelas pode isolar-se na liderança da Série A.Já a Oliveirense, em caso de vitória, ficará em igualdade com o líder Felgueiras. Neste momento, a luta pelas quatro vagas está ao rubro, com os seis primeiros separados só por três pontos.