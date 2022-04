V. Setúbal sem Ruca até ao fim

Na deslocação a Leiria, a equipa de Filipe Moreira sofreu outra contrariedade, uma vez que o defesa-central Bruno Bernardo teve de se dirigir ao hospital após o encontro, tendo-lhe sido diagnosticadas algumas fraturas no rosto.

O lateral-direito do V. Setúbal, Ruca, sofreu uma lesão no joelho direito no encontro com a U. Leiria, em jogo referente à 3ª jornada da série 2 da fase de subida da Liga 3. O defesa de 19 anos, que está emprestado pelo Rio Ave, fica assim afastado dos relvados até ao final da temporada.