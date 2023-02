André Perre viu quatro cartões

Dois cartões amarelos, um vermelho e um... branco. Sim, foi o que viu André Perre em apenas dois minutos no Real-Caldas. O médio da equipa visitante foi expulso por acumulação de amarelos, pediu desculpas e o árbitro Paulo Barradas distinguiu-o pela ação. "Ia direto para o balneário, mas reconheci o meu erro, pedi desculpa e dei mérito ao árbitro pela decisão que tomou", contou André Perre a Record, que ficou "feliz" pela reação do juiz :"Quando reagimos a quente, por vezes, a atitude é a inversa à que pretendemos, mas devemos respeito a todos os que estão em campo e aos adeptos." Já no balneário do Caldas, a situação não passou indiferente. "Foi motivo de risadas e brincadeira, vi quatro cartões em dois minutos, o que é muito fora do normal", revelou.