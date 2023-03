Calendário conhecido hoje

Conhecidos os grupos das fases de subida e permanência da Liga 3, hoje será sorteado, pelas 17h30 na Cidade do Futebol, o calendário de jogos.

Na fase de subida, as oito equipas começarão todas com zero pontos, com o primeiro de cada série, disputadas a seis jornadas, a subir à 2ª Liga. Os segundos classificados jogarão um playoff entre si, a duas mãos, e o vencedor jogará um segundo playoff com o antepenúltimo da 2ª Liga.

Na fase de permanência, os 16 clubes também terão seis jogos. Quem ficou em 5º lugar na primeira fase começa com oito pontos, quem ficou em 6º começa com sete e assim sucessivamente até ao 12º, que começa com apenas um. Descem dois por cada série.