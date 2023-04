Montalegre despromovido

No dia em que o Montalegre se despediu de Dene Bento Gonçalves, membro da equipa técnica, que faleceu aos 23 anos, vítima de morte súbita, o conjunto de José Manuel Viage perdeu em casa diante do Varzim, com um golo solitário de Umaro Baldé (50’), e disse também adeus à Liga 3.Os poveiros aproveitaram o empate do São João de Ver em Fafe e subiram ao 2º lugar da Série 1, ficando a depender apenas de si para evitarem a despromoção.Depois do jogo, todo o grupo de trabalho do Montalegre marcou presença no funeral de Dene Gonçalves. O ambiente, tal como seria de esperar, foi de enorme tristeza e as lágrimas correram pelo rostos da grande maioria dos presentes. "A maior perda que tivemos não foi dentro de campo, pois valores mais altos se levantam, e a nossa grande derrota aconteceu quinta-feira, com a morte do nosso treinador adjunto e amigo Dene", disse, emocionado, o capitão Luan Sérgio.