João Nuno é o novo treinador do 1.º de Dezembro

O 1.º de Dezembro anunciou esta quinta-feira a contratação de João Nuno como novo treinador da equipa principal.O treinador de 38 anos sucede a Rui Maside no comando do emblema de Sintra que ocupa a 9.ª posição da Série B da Liga 3, após a derrota (0-2) em casa com o Oliveira do Hospital.