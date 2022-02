Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Fafe-Felgueiras, 0-1: resistir e ganhar depois do apagão Felgueiras fica isolado no topo da Série A e pode carimbar a fase de subida já na próxima jornada





• Foto: FPF