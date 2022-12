Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do V. Setúbal-Amora, 0-0: Travão no Bonfim Mesmo a jogar com 10 desde os 39', Vitória teve as melhores ocasiões para marcar





• Foto: Rui Minderico