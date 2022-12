Académica-Real, 0-2: Real leva a melhor em jogo de aflitos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Real foi a Coimbra vencer a Académica (2-0) num duelo de aflitos ganho pela equipa que melhor futebol praticou, mesmo a jogar quase toda a 2ª parte com 10, após expulsão de Luís Montenegro (51’). Foi, aliás, com 10 que a equipa de Pedro Domingos ganhou vantagem, perante uma Briosa displicente. Diogo Castro, recém-entrado, fez o 1-0 aos 76’. Pouco depois, Vasco Gomes quase empatou num remate à barra, mas não era a tarde da Académica e o Real ‘matou’ o jogo por Abdul Ibrahim (85’). O resultado afunda a Briosa na tabela, enquanto o Real termina a primeira volta no 10º lugar.