AD Fafe garante mais dois reforços

A Associação Desportiva de Fafe garantiu a contratação de mais dois reforços para a temporada 2022/2023.O defesa-central Nuca, com formação no V. Guimarães, Benfica e Sp. Braga, regressa a Portugal para se estrear na Liga 3 depois da experiência no Episkopi, da Grécia.Também para o setor defensivo, o Fafe assegurou o lateral direito Zé Miguel (ex-Merelinense). Trata-se de um regresso de Zé Miguel a Fafe, clube que já tinha representado na época 2015/2016, que terminou com a subida à 2.ª Liga.