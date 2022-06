Agostinho Bento vai ser o novo treinador do Felgueiras 1932

Agostinho Bento, que, tal como Record adiantou, era o principal candidato para render Bruno China no comando técnico do Felgueiras 1932, já tem acordo fechado com o novo clube e vai ser o treinador para a época 2022/23, sabe Record. A oficialização deve acontecer nas próximas horas.Aos 52 anos, Agostinho Bento tem já uma longa carreira como treinador, mas foram poucos o clubes que representou, apenas dois mais concretamente. No Fafe, onde teve a primeira experiência como técnico principal, esteve durante sete temporadas. Já no São Martinho, assumiu o comando técnico durante as últimas cinco épocas.