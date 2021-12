Agostinho Carvalho rescinde com o Montalegre

O Centro Desportivo e Cultural de Montalegre chegou a acordo com Agostinho Carvalho, defesa central de 28 anos, para a rescisão do vínculo."O CDC Montalegre chegou a acordo com o atleta Agostinho Carvalho para a rescisão de contrato com efeito imediato. Desejamos ao Carvalho toda a sorte e agradecemos toda a dedicação neste curto período em que vestiu as nossas cores", informou o clube que disputa a Série A da Liga 3.Ao que conseguimos apurar foi o atleta que pediu para sair, alegando o facto de estar longe da família numa altura em que se prepara para ser pai.Agostinho Carvalho foi dos centrais mais utilizados por José Manuel Viage.