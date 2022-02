Álvaro Djaló dá nas vistas na equipa B do Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Álvaro Djaló atravessa um bom momento de forma e é uma das figuras do Sp. Braga B nas últimas semanas. O jovem extremo hispano-guineense, de 22 anos, leva cinco golos nos últimos cinco jogos, números que têm sido importantes para a equipa na luta pela subida.Na última partida, frente ao Lusitânia Lourosa, Djaló foi decisivo, marcando dois dos três golos com que os arsenalistas bateram o Lusitânia Lourosa (3-2). Com esta vitória, o Sp. Braga B continua em zona de subida, ocupando o segundo lugar na série A da Liga 3.