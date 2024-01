Alverca-1º Dezembro foi o jogo com mais tempo útil do fim-de-semana

O Alverca-1º Dezembro foi o jogo das jornadas deste fim-de-semana, dos três principais escalões do futebol português, que contou com mais tempo útil. A partida da ronda 16 da Série B da Liga 3, que terminou com um triunfo dos ribatejanos por 2-0, registou 61,30% de tempo útil de jogo.Já o Benfica-Rio Ave, referente à jornada 17 da Liga Betclic, teve 60,64% de tempo útil, superando o União de Leiria-Santa Clara, da 2ª Liga, com 60,18%. A completar o top 5, destacam-se mais dois encontros do primeiro escalão: o Casa Pia-Famalicão (59,81%) e o Vizela-Boavista (57,75%).